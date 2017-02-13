На Рівненщині легковик влетів у фуру. ВІДЕО

За попередньою версією, на трасі поблизу Рівного у вантажівку на швидкості врізався легковик «Skoda». Але, на щастя, обійшлося. А все тому, що поліцейські, які прибули на місце автопригоди добре володіли навиками надання першої медичної допомоги. Вони одразу кинулись на допомогу водієві «Skoda», зупинили кровотечу і наклали на ногу гіпс. Поки приїхали медики, правоохоронці уже фактично все зробили за них.

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Телеканал ЧП.INFO