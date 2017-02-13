У Дніпрі підлітки жорстко вбили чоловіка. ВІДЕО
У Дніпрі підлітки жорстко вбили чоловіка. ВІДЕО
Коли поліцейські прибули на місце злочину, побачили двох безхатченків, один з них вже був мертвий. Другого, з численними травмами забрала швидка.
І не лише це в огляді надзвичайних подій
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