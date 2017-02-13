Прокурора затримали на хабарі. ВІДЕО
Прокурора затримали на хабарі. ВІДЕО
Навіть не знаю, з ким потрібно боротися активніше – з тими, хто бере, чи з тими, хто дає хабар. Бо ж як відомо, саме попит породжує пропозицію. Певно, у Дніпрі попит таки чималий, адже, поборовши сумніви та залишки совісті, свої послуги на ринку хабарництва запропонував і тамтешній прокурор.
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