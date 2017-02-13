Правозахисники: На суд у справі збитого ІЛ-76 намагаються тиснути. ВІДЕО
Правозахисники: На суд у справі збитого ІЛ-76 намагаються тиснути. ВІДЕО
Генерал-Майор Віктор Назаров. Він був на той час начальником штабу АТО і ніби то знав про наміри терористів збити літак, однак нічого не зробив, аби цього уникнути. Відтак його звинувачують у службовій недбалості. Генералу загрожує до 8 років позбавлення волі.
|
14.02.2017 | 06:00
|
14.02.2017 | 03:00
|
14.02.2017 | 00:04
|
13.02.2017 | 23:45
|
13.02.2017 | 23:15
|
13.02.2017 | 22:45
|
13.02.2017 | 22:15
|
13.02.2017 | 21:45
|
13.02.2017 | 21:20
|
13.02.2017 | 21:10
|
13.02.2017 | 20:50
|
13.02.2017 | 20:40
|
13.02.2017 | 18:00
|
13.02.2017 | 09:40
|
13.02.2017 | 08:40
|
13.02.2017 | 08:20
-
- 1 з 703
- ››