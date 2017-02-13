В «Сірій зоні» сепатисти обстрілюють будинки мирнимх жителів. ВІДЕО
В «Сірій зоні» сепатисти обстрілюють будинки мирнимх жителів. ВІДЕО
Без роботи, без грошей і лише з надією на краще майбутнє та закінчення війни. Так живуть люди в Мар’їнці на Донеччині. Експерти Харківської правозахисної групи уже вкотре відвідали місто і поспілкувались із місцевими жителями. Кажуть ситуація така ж як і в інших містах та селах у так званій «Сірій зоні». До лінії фронту тут рукою подати. Тому обстріли для місцевих уже звичне явище.
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