Поліція повідомила подробиці вибуху гранати у кафе на Рівненщині. ВІДЕО

Поліція повідомила подробиці вибуху гранати у кафе на Рівненщині. ВІДЕО

07:16 14.02.2017

Потужний вибух пролунав у приміщенні розважального закладу селища Квасилів Рівненського району 12 лютого, о пів на восьму вечора. Шестеро відвідувачів отримали поранення різного ступеня.

Про подію до поліцію повідомив власник кафе, 48-річний місцевий мешканець. Із його слів, силою вибуху було розбите скло вітрини та постраждали відпочиваючі. На місце інциденту одразу виїхала слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП в Рівненській області на чолі з начальником поліції Валерієм Присяжнюком.

Поліцейські з’ясували, що троє чоловіків того вечора відпочивали за чаркою. Невдовзі 32-річний мешканець Квасилова, військовослужбовець, який наразі перебуває у короткостроковій відпустці, дістав з кишені куртки предмет, зовні схожий на гранату, та почав демонструвати його усім присутнім. Поки чоловік крутив її в руках, із власної необережності витягнув чеку, тож одразу кинув її під стіл. За лічені секунди пролунав вибух, унаслідок якого шістьох осіб, троє з яких перебували за сусіднім столиком, доставили до лікарні.

18-ти, 34-ох та 32-річні чоловіки та 32-річна жінка, жителі селища Квасилів отримали осколкові поранення різних частин тіла і після надання медичної допомоги лікарями Рівненської обласної клінічної лікарні були відпущені додому.

Також поранення обох нижніх кінцівок, лівої кисті та грудної клітки отримав і 28-річний місцевий мешканець, який теж має відношення до військової служби. У самого же власника боєприпасу діагностували осколкові поранення обличчя, осколкові поранення та рвані рани обох нижніх кінцівок. Обох чоловіків госпіталізували в торокальне відділення РОКЛ.

Спеціалісти-вибухотехніки під час огляду місця події встановили, що вибуховим предметом виявилась граната РГД-5, уламки якої поліцейські вилучили та направили на експертизу у Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

«За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Розглядається питання щодо скерування кримінального провадження для розслідування до військової прокуратури або здійснення нею процесуального керівництва».

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

ора, 12 лютого, о пів на восьму вечора. Шестеро відвідувачів отримали поранення різного ступеня.

Про подію до поліцію повідомив власник кафе, 48-річний місцевий мешканець. Із його слів, силою вибуху було розбите скло вітрини та постраждали відпочиваючі. На місце інциденту одразу виїхала слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП в Рівненській області на чолі з начальником поліції Валерієм Присяжнюком.

Поліцейські з’ясували, що троє чоловіків того вечора відпочивали за чаркою. Невдовзі 32-річний мешканець Квасилова, військовослужбовець, який наразі перебуває у короткостроковій відпустці, дістав з кишені куртки предмет, зовні схожий на гранату, та почав демонструвати його усім присутнім. Поки чоловік крутив її в руках, із власної необережності витягнув чеку, тож одразу кинув її під стіл. За лічені секунди пролунав вибух, унаслідок якого шістьох осіб, троє з яких перебували за сусіднім столиком, доставили до лікарні.

18-ти, 34-ох та 32-річні чоловіки та 32-річна жінка, жителі селища Квасилів отримали осколкові поранення різних частин тіла і після надання медичної допомоги лікарями Рівненської обласної клінічної лікарні були відпущені додому.

Також поранення обох нижніх кінцівок, лівої кисті та грудної клітки отримав і 28-річний місцевий мешканець, який теж має відношення до військової служби. У самого же власника боєприпасу діагностували осколкові поранення обличчя, осколкові поранення та рвані рани обох нижніх кінцівок. Обох чоловіків госпіталізували в торокальне відділення РОКЛ.

Спеціалісти-вибухотехніки під час огляду місця події встановили, що вибуховим предметом виявилась граната РГД-5, уламки якої поліцейські вилучили та направили на експертизу у Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

«За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Розглядається питання щодо скерування кримінального провадження для розслідування до військової прокуратури або здійснення нею процесуального керівництва».

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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