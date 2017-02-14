Київська поліція розслідує замовне вбивство керівника онлайн проекту. ВІДЕО
Київська поліція розслідує замовне вбивство керівника онлайн проекту. ВІДЕО
Подія сталася на провулку Киянівському у Шевченківському районі столиці. Поліція розшукує зловмисника.
Вчора, близько 9-ї години, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на парковці неподалік від бізнес-центру лежить чоловік.
Коли на місце події виїхала слідчо-оперативна група, зʼясувалося, що чоловіка вбили пострілом у груди. При цьому куля пройшла на виліт. Особа загиблого встановлена, це – киянин, 1970 року народження.
При огляді місця події поліцейські виявили у кучугурі снігу зброю, із якої, імовірно, стріляли. Правоохоронці продовжують оглядати прилеглу територію, розшукують свідків та очевидців.
За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисника.
З місця події вилучили бойову зброю іноземного виробництва та стріляну гільзу, які відправили для проведення експертного дослідження. Правоохоронці обстежили прилеглу територію та вилучили записи з камер відеонагляду, які встановлені неподалік від місця трагедії.
Щодо особи загиблого, то слідство з’ясувало, що чоловік був керівником онлайн проекту у сфері бухгалтерії. Встановлюється коло його спілкування і спосіб життя.
Обставини отримання вогнепального поранення встановлять експерти.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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