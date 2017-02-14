На Донеччні затримали бойовика, який катував українських заручників. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України затримали у Слов’янську діючого бойовика т.зв. «ДНР», який обґрунтовано підозрюється у катуванні українських заручників.

Правоохоронці встановили, що терорист навесні 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування бойовиків, що діяли в окупованому на той час Слов’янську. У липні зловмисник на прізвисько «Крутий» перейшов до конвойної групи, що здійснює охорону українських військовослужбовців у приміщенні колишнього Управління СБ України в Донецькій області. За свідченням звільнених військових, він регулярно катував та знущався із заручників.

Оперативники спецслужби затримали бойовика, який приїхав на територію контрольовану українською владою для оформлення пенсії.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ