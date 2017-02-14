Грабіжника, який порізав жінку, затримала поліція Харківщини. ВІДЕО

Грабіжника, який порізав жінку, затримала поліція Харківщини. ВІДЕО

18:30 14.02.2017

Ще наприкінці січня до чергової частини місцевої поліції надійшло повідомлення з лікарні про 51-річну пацієнтку з ножовими пораненнями спини та грудної клітини.

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що злодій підстерігав її ввечері біля будинку. Чоловік напав на жінку, вдарив кілька разів ножем та забіг за нею до оселі. Там він наніс нещасній ще один удар, зібрав усі цінні речі та швидко покинув місце злочину.

Як розповів начальник Золочівського відділу поліції Юрій Юрченко, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника та його місцезнаходження.

Ним виявився 37-річний раніше судимий уродженець Київської області, який ховався від правосуддя у Хмельницькій області. Останні півроку, після звільнення з місць позбавлення волі, чоловік проживав в селищі Золочів у своєї знайомої.

За цей час зловмисник скоїв більше 20 крадіжок особистого майна громадян. Після озброєного нападу на жінку злодій подався до Хмельниччини.

Пошуки чоловіка тривали понад два тижні, його було оголошено у розшук і врешті-решт поліції вдалося вийти на слід зловмисника.

Як з’ясувалося, перебуваючи на території Хмельницької області, чоловік в черговий раз заліз до чужої хати та був затриманий місцевими правоохоронцями. Також було встановлено місцезнаходження викрадених речей.

В ході обшуку за місцем мешкання подруги зловмисника у пгт Золочів поліцейські вилучили велику кількість майна, здобутого злочинним шляхом: продукти харчування, ноутбук, плазмовий телевізор, бойлер, бензопили, водяний насос, інші побутові предмети та навіть дитячі іграшки.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ГУНП у Харківській області

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