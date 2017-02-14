МВС: затримані в Росії українці можуть бути жертвами торгівлі людьми. ВІДЕО
МВС: затримані в Росії українці можуть бути жертвами торгівлі людьми. ВІДЕО
Мова йде про злочинну мережу, яка вербувала та вивозила молодих людей віком від 20 до 30 років для роботи наркокур’єрами у РФ.
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