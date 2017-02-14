Під Києвом сталася моторошна ДТП. Є загиблі та постраждалі. ВІДЕО
Під Києвом сталася моторошна ДТП. Є загиблі та постраждалі. ВІДЕО
Шокуюче відео ДТП на Бориспільській трасі дивіться в сьогоднішньому огляді ДТП. Також у випуску:
У Києві сталася чергова аварія за участю патрульного Пріусу.
В Одесі біля авторинку сталася потрійна ДТП.
У Рівному на викраденому Хамері 16-річна дівчина з двома подругами мало не злетіли з мосту.
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