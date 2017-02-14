На Донеччині затримали ката українських заручників. ВІДЕО
На Донеччині затримали ката українських заручників. ВІДЕО
Служба безпеки України затримала бойовика, який катував українських заручників. Бойовик на прізвисько «Крутий» тільки-но приїхав на контрольовану територію України, аби оформити пенсію. Такий собі «пенсіонер», за свідченнями українських військових, регулярно катував та знущався над заручниками.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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