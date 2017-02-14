У Кривому Розі слідчому поліції запропонували 30 тисяч хабара. ВІДЕО
У Кривому Розі слідчому поліції запропонували 30 тисяч хабара. ВІДЕО
У Кривому Розі чоловік запропонував слідчому поліції 30 тисяч гривень аби той закрив проти нього кримінальне провадження. Його підозрювали у погрозі вбивством. Та правоохоронець не просто відмовився від хабара, розповів про все керівництву. Вже скоро чоловіка затримали на гарячому.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:
У Запоріжжі податківець отримував хабарі від підприємців
Справу екс-ректора Національного авіаційного університету направили до суду
|
15.02.2017 | 07:40
|
15.02.2017 | 07:02
|
14.02.2017 | 23:45
|
14.02.2017 | 23:15
|
14.02.2017 | 22:45
|
14.02.2017 | 22:20
|
14.02.2017 | 22:10
|
14.02.2017 | 21:50
|
14.02.2017 | 21:40
|
14.02.2017 | 21:20
|
14.02.2017 | 21:10
|
14.02.2017 | 18:30
|
14.02.2017 | 12:24
|
14.02.2017 | 11:22
|
14.02.2017 | 07:16
|
13.02.2017 | 23:45
-
- 1 з 704
- ››