У Кривому Розі слідчому поліції запропонували 30 тисяч хабара. ВІДЕО

У Кривому Розі чоловік запропонував слідчому поліції 30 тисяч гривень аби той закрив проти нього кримінальне провадження. Його підозрювали у погрозі вбивством. Та правоохоронець не просто відмовився від хабара, розповів про все керівництву. Вже скоро чоловіка затримали на гарячому.

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