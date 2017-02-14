У Києві поліцейські помітили водія із шприцом в руках. ВІДЕО
У Києві поліцейські помітили водія із шприцом в руках. ВІДЕО
Патруль поліції посеред ночі помітив автомобіль «Ford», в якому водій себе дуже дивно поводив. Як виявилось, він саме зробив собі укол, імовірно - ввів наркотик. Але тільки-но копи підійшли поближче і попросили дозволу оглянути автомобіль, власник відмовив. Навпаки, закрив вікна і сам викликав на місце ще один патруль поліції. Мовляв, правоохоронці порушують його права.
Оператор – М.Шинкар
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