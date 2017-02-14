У Києві активісти закликали депутатів посилити захист від домашнього насилля. ВІДЕО

У Києві активісти закликали депутатів посилити захист від домашнього насилля. ВІДЕО

23:45 14.02.2017

Провели акцію-перформанс, під час якого закликали ратифікувати Стамбульську конвенцію.

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