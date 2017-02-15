Поліція: на Рівненщині ревнивця затримано за криваву різанину. ВІДЕО
Поліція: на Рівненщині ревнивця затримано за криваву різанину. ВІДЕО
Днями, близько 20 години, розлючений ревнощами 50-річний чоловік наніс удар ножем у груди 44-річному односельцю.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 50-річний чоловік тимчасово проживав у своєї матері в Житомирській області. Втім, напередодні свята закоханих вирішив навідатися до своєї дружини, 43-річної жительки села Чудниця, що на Гощанщині.
Увійшовши до обійстя, добре сп’янілий чоловік застав у будинку незнайомця. Ним виявився 44-річний знайомий дружини. Не довго думаючи, схопив розкладний ніж та наніс удар в область грудей. Жінка кинулася заспокоювати чоловіка та рятувати іншого.
Потерпілого госпіталізували у Рівненську обласну клінічну лікарню із проникаючим пораненням грудей. Наразі загрози його життю немає. Відомо, що нападник частенько заглядав до чарки і періодично жив то у родичів, то знову повертався до дружини.
За фактом замаху на вбивство розпочато досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області
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