Поліція: на Рівненщині ревнивця затримано за криваву різанину. ВІДЕО

Днями, близько 20 години, розлючений ревнощами 50-річний чоловік наніс удар ножем у груди 44-річному односельцю.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 50-річний чоловік тимчасово проживав у своєї матері в Житомирській області. Втім, напередодні свята закоханих вирішив навідатися до своєї дружини, 43-річної жительки села Чудниця, що на Гощанщині.

Увійшовши до обійстя, добре сп’янілий чоловік застав у будинку незнайомця. Ним виявився 44-річний знайомий дружини. Не довго думаючи, схопив розкладний ніж та наніс удар в область грудей. Жінка кинулася заспокоювати чоловіка та рятувати іншого.

Потерпілого госпіталізували у Рівненську обласну клінічну лікарню із проникаючим пораненням грудей. Наразі загрози його життю немає. Відомо, що нападник частенько заглядав до чарки і періодично жив то у родичів, то знову повертався до дружини.

За фактом замаху на вбивство розпочато досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області