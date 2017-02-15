У Києві поліцейські впродовж години затримали домушників-рецидивістів. ВІДЕО

Підозрілих чоловіків помітили співробітники оперативно-розшукового відділу столичної поліції. Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що саме вони обікрали приватний будинок в Оболонському районі.

Під час комплексного відпрацювання міста Києва у поле зору оперативних працівників поліції потрапили двоє чоловіків, які вели себе підозріло. Правоохоронці вирішили перевірити осіб і попросили показати вміст рюкзака одного з них.

На запитання, звідки у них побутова техніка та знаряддя зламу, товариші відповісти не змогли.

Під час спілкування із чоловіками до правоохоронців надійшла оперативна інформація про те, що до поліції зателефонувала місцева мешканка та повідомила про крадіжку з приватного будинку.

Звіривши за описом зникле майно та вміст рюкзака правопорушників, оперативники з’ясували, що це викрадені речі.

Правоохоронці встановили, що зловмисники потрапили до будинку шляхом віджиму металопластикового вікна.

Із помешкання вони викрали ювелірні прикраси, ноутбук, фотоапарат, мобільний телефон, гроші та банківські картки з паролями.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази для проведення необхідних слідчих дій.

У поліції з’ясували, що чоловіки – 1986 р. н., обидва раніше судимі за майнові злочини та злочини, пов’язані з наркотиками.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років тюремного ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві