У Черкасах двоє з ножем пограбували розважальний заклад. ВІДЕО

В одному із розважальних закладів в Черкасах двоє невідомих, погрожуючи ножем, заволоділи ноутбуком одного із працівників вартістю близько 5000 гривень.

Нападників затримали працівники патрульної поліції. Дії зловмисників кваліфіковані слідчим Черкаського відділу поліції за статтею 187 Кримінального кодексу України.

До Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про розбійний напад від працівників одного із розважальних закладів Черкас. За викликом негайно виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Прибувши на місце події, поліцейські дізналися, що двоє відвідувачів, будучи на підпитку, почали погрожувати ножем працівнику розважального закладу та під загрозою застосувати його, заволоділи ноутбуком.

Отримавши орієнтування, працівники поліції через 10 хвилин відшукали нападників на одній із вулиць міста, неподалік розважального закладу. Ними виявилися 28-річні черкащани, неодноразово засуджені за крадіжки та аналогічні злочини. Ніж та ноутбук вилучено.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області