На Черкащині поліція затримала співмешканців за вбивство сина. ВІДЕО

На Черкащині поліція затримала співмешканців за вбивство сина. ВІДЕО

07:40 15.02.2017

Зловмисники два тижні переховувалися від правоохоронців і були затримані в одному із сіл Смілянського району у знайомих. Вбивцям оголошено підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

До чергової частини Чорнобаївського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному із домоволодінь району виявлено труп власника будинку з численними тілесними ушкодженнями у вигляді різаних ран на голові та руках. На місце події виїхали працівники поліції та судово-медичний експерт.

Працюючи на місці події, працівники поліції з’ясували, що напередодні у потерпілого гостював 55-річний батько та його 65-річна раніше судима співмешканка, які вживали алкогольні напої. Зв’язатися з ними не вдалося, за місцем проживання їх також не було. Чоловіка з жінкою розшукали в одному із сіл Смілянського району у знайомих, де вони переховувалися від правоохоронців.

Підозрювані зізналися у вчиненому. Як з’ясувалося, між потерпілим та родичами виникла сварка, яка переросла в бійку. Під час сутички жінка схопила ножа та нанесла потерпілому чисельні удари по всьому тілу, а батько ударив хлопця металевим цвяхом в шию. Коли чоловік вже не рухався, жінка схопила його за шию та тримала поки він не перестав дихати.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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