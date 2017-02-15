Поліція Луганщини повідомила нові деталі щодо вбивства немовляти. ВІДЕО

Позавчора співробітниками поліції була затримана 57-річна жінка, яка підозрюється у скоєні тяжкого злочину – вбивстві, розчленуванні та спаленні трьохмісячної дитини. Жінці загрожує по життєве позбавлення волі.

Вчора, до поліції надійшло повідомлення від 36-річної жінки, мешканки Станиці Луганської про те, що вона виявила зникнення своєї три - місячної дитини (20.11.2016 р.н.).

Негайно, на місце події виїхали співробітники не тільки слідчо-оперативної групи Станично-Луганського відділу поліції, а й керівництво Головного управління, слідчі обласного слідчого управління та найдосвідченіші оперативники управління карного розшуку.

Встановлено, що 11 лютого матір немовля зі своїм співмешканцем вживали спиртні напої за місцем мешкання підозрюваної, яка святкувала свій день народження. Залишивши немовля в будинку господарки, співмешканці пішли за молоком для дитини. Повернувшись, виявили відсутність немовля. Господарка, для того, щоб відвести від себе підозру у скоєні злочину та дискредитувати Збройні сили України, сказала жінці, що нібито дитину вкрали військовослужбовці ЗСУ. Матір дитини, після самостійних пошуків, звернулась до поліції.

Співробітниками поліції під час огляду місця події та проведення слідчо-оперативних дій було виявлено труп немовля з ознаками розтину та підпалу. За попередньою інформацією вбивство, розчленування та спробу спалити труп немовля скоїла підозрювана, та заставила свого співмешканця викинути обгорілі залишки трупу немовля в яму покинутого будинку, який знаходиться неподалік.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області