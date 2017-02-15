На Одещині затримані бандити, які грабували під виглядом поліцейських. ВІДЕО

На Одещині затримані бандити, які грабували під виглядом поліцейських. ВІДЕО

13:40 15.02.2017

Двоє чоловіків та їх знайома вступили у попередню змову, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом розбою, розподіливши між собою ролі.

З метою реалізації свого злочинного наміру учасниця групи через всесвітню мережу Інтернет познайомилась із жителем Одеської області та домовилася з ним про зустріч.

На особистому автомобілі дівчина приїхала на Адміральський проспект, де запросила нового знайомого сісти в машину. Той погодився. Одеситка припаркувалася в неосвітленому місці і стала відволікати чоловіка, розмовляючи з ним на різні теми.

У цей час товариші зловмисниці підійшли до авто. Невідомі через скло дверей автомобіля направили зброю в бік голови чоловіка. Потім спільники, представившись співробітниками правоохоронних органів, заявили пасажиру авто про затримання.

Дівчина, виконуючи відведену їй роль, розблокувала двері машини. Зловмисники витягли потерпілого з транспортного засобу, наділи на руки наручники і посадили на заднє сидіння машини.

Там невідомі, імітуючи обшук, дістали з-під сидіння пакетик з речовиною білого кольору. Повідомивши, що знайшли наркотики, нападники висунули вимогу передати їм грошові кошти, нібито плату за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичної речовини.

Після відмови потерпілого платити, правопорушники веліли своїй спільниці направлятися в сторону відділу поліції, нібито для оформлення документів. Приїхавши в один з парків міста, зловмисники знову почали вимагати гроші. Чоловік відмовився, наполягаючи їхати до відділку поліції. Тоді нападники нанесли потерпілому кілька ударів і з кишень його одягу викрали грошові кошти в сумі понад три тисячі гривень.

Потім дівчина відвезла подільників і свою жертву на Адміральський проспект. Там зловмисники звільнили чоловіка від наручників, і повідомили, що протягом двох тижнів він повинен буде передати їм ще 200 доларів США. Потім нападники втекли. Дівчина також поїхала.

Потерпілий звернувся до Київського відділу поліції. Працівники кримінального блоку в ході проведення слідчо-оперативних заходів встановили особи зловмисників та затримали їх. Правопорушниками виявилися 32-річна одеситка, раніше судимий 33-річний житель м. Рені та його земляк 20-ти років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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