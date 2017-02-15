Водій позашляховика спровокував подвійну аварію і втік з місця ДТП. ВІДЕО

На проспекті Бажана у Києві в ДТП потрапило три автомобілі, один водій втік з місця пригоди. І поки патрульні розбиралися з наслідками цієї історії, опитували учасників ДТП і свідків, в аварію потрапили ще два автомобілі – мерседес і фура.

Телеканал ЧП.INFO