Водій позашляховика спровокував подвійну аварію і втік з місця ДТП. ВІДЕО
Водій позашляховика спровокував подвійну аварію і втік з місця ДТП. ВІДЕО
На проспекті Бажана у Києві в ДТП потрапило три автомобілі, один водій втік з місця пригоди. І поки патрульні розбиралися з наслідками цієї історії, опитували учасників ДТП і свідків, в аварію потрапили ще два автомобілі – мерседес і фура.
|
16.02.2017 | 02:00
|
15.02.2017 | 23:20
|
15.02.2017 | 23:10
|
15.02.2017 | 22:50
|
15.02.2017 | 22:40
|
15.02.2017 | 22:15
|
15.02.2017 | 21:45
|
15.02.2017 | 21:15
|
15.02.2017 | 20:45
|
15.02.2017 | 20:15
|
15.02.2017 | 19:45
|
15.02.2017 | 18:30
|
15.02.2017 | 18:00
|
15.02.2017 | 17:30
|
15.02.2017 | 13:40
|
15.02.2017 | 09:00
-
- 1 з 705
- ››