Зіткнення вантажівки і «Ford»: є постраждалі. ВІДЕО
Зіткнення вантажівки і «Ford»: є постраждалі. ВІДЕО
На трасі під Мелітополем зіткнулися легковий і вантажний автомобіль. У подібних ДТП, стверджують фахівці, дуже малі шанси вижити.
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