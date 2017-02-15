Зіткнення вантажівки і «Ford»: є постраждалі. ВІДЕО

На трасі під Мелітополем зіткнулися легковий і вантажний автомобіль. У подібних ДТП, стверджують фахівці, дуже малі шанси вижити.

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Телеканал ЧП.INFO