На Рівненщині у вогні загинули двоє людей. ВІДЕО

Лихо сталося рано вранці, близько п’ятої години. Вогонь охопив весь будинок. За півтори години, кажуть, полум’я локалізували. Коли розбирали конструкції і знайшли тіла двох людей. Жінці було 76 років, а її сину 42.

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