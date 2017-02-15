На Рівненщині у вогні загинули двоє людей. ВІДЕО
На Рівненщині у вогні загинули двоє людей. ВІДЕО
Лихо сталося рано вранці, близько п’ятої години. Вогонь охопив весь будинок. За півтори години, кажуть, полум’я локалізували. Коли розбирали конструкції і знайшли тіла двох людей. Жінці було 76 років, а її сину 42.
І не лише це в огляді надзвичайних подій
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