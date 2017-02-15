Підпали: головному редактору – авто, телеканалу М1 - студії. ВІДЕО

Найбільше ризикують, кажуть експерти, журналісти, які працюють над розслідуваннями, так чи інакше пов'язані із політикою чи критикують дії впливових людей. Однак навіть працюючи, в принципі, над розважальним контентом не можна бути впевненим у безпеці. У цьому переконалися працівники каналів М1 та М2.

Телеканал ЧП.INFO