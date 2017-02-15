У Херсоні школяр врятував від смерті цуценя. ВІДЕО

12-річний школяр із Херсона Владик Цвєтков врятував маленьке цуценя, яке господарі лишили на вірну смерть.

На нього він натрапив біля річки. Хлопець почув тихий скавчання, пішов на звук і побачив примерзлого до криги собаку. Без зайвих роздумів, обережно визволив його з снігового полону та відніс додому. Там його відігрів та погодував.

І не лише це. Також в огляді «Надія є» дивіться…

У Луцьку жінка бореться із злочинцями в Інтернеті

На Донеччині чоловік врятував двох шволярів

Телеканал ЧП.INFO