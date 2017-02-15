Родичі військовополонених не задоволені процесом обміну. ВІДЕО

Коли звільнять українських військовополонених? Це питання найбільше хвилює звісно родичів тих людей, які сьогодні перебувають у полоні терористів із так званих «ЛДНР». Родичі полонених уже роками оббивають пороги чиновників, навіть намагаються зв’язатись по телефону із сепаратистами аби хоча б дізнатись, чи живі їхні близькі. Дружина полоненого танкіста Богдана Пантюшенка Вікторія уже два роки чекає його звільнення. Проте, поки не бачить, що б могло їй у цьому допомогти. Жінка переконана, компетентні органи мали б працювати ефективніше, інакше може пройти ще багато часу поки Богдан повернеться додому.

Телеканал ЧП.INFO