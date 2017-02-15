ГПУ звільнила прокурора за крадіжку талонів на пальне. ВІДЕО

Активна «чистка» в органах прокуратури та перевірка усіх співробітників на наркозалежність. Це лише кілька гучних заяв Генерального прокурора. Їх Юрій Луценко підкріпив конкретними цифрами. Каже, - за минулий рік повідомили про підозру 46 прокурорам, більшості, за корупційні злочини. Справи 30 прокурорів вже дійшли до суду. Хоча, як показує практика, деяких це не лякає. 200 тисяч доларів хабара вимагав співробітник ГПУ. А ще одного слідчого прокуратури звільнили, бо той крав талони на пальне.

Телеканал ЧП.INFO