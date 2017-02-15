Політиків просять зняти свої кандидатури до Верховного Суду України. ВІДЕО

Навколо конкурсу до Верховного Суду України точиться дедалі більше суперечок та нарікань. Увага громадськості прикута до того, хто ж увійде до оновленого суду. Адже серед претендентів багато колишніх кадрів, невідомих нових, адвокатів та навіть науковців.

Телеканал ЧП.INFO