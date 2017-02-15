Політиків просять зняти свої кандидатури до Верховного Суду України. ВІДЕО
Політиків просять зняти свої кандидатури до Верховного Суду України. ВІДЕО
Навколо конкурсу до Верховного Суду України точиться дедалі більше суперечок та нарікань. Увага громадськості прикута до того, хто ж увійде до оновленого суду. Адже серед претендентів багато колишніх кадрів, невідомих нових, адвокатів та навіть науковців.
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