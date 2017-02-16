Київські поліцейські затримали квартирного крадія - альпініста. ВІДЕО

Ввечері черговий Голосіївського управління поліції отримав повідомлення про те, що в квартирі багатоповерхового будинку на вулиці Антоновича невідомі розбили вікна, а на інтернет-кабелі намагається втекти чоловік. Негайно за викликом виїхала слідчо-оперативна група та керівництво районного управління поліції.

Начальник Голосіївського управління поліції Сергій Куленко повідомив: на місці події до них звернувся власник квартири та розповів, що він із дружиною повернувся додому і побачив розбите скло. Підійшовши до вікна, чоловік помітив на вулиці між поверхами невідомого, який на інтернет-кабелі спускався у квартиру поверхом нижче. Зрештою, оглянувши помешкання, подружжя помітило відсутність ноутбука, планшета, телефону та понад 12-ти тисяч гривень.

- Після крадіжки квартири, у яку потрапив з даху, зловмисник планував покинути приміщення через двері, але додому повернулися власники - і крадію довелося втікати тим же шляхом. Проте добровільно покидати помешкання, в якому ховався, невідомий відмовився, тому ми прийняли рішення задіяти поліцейських особливого призначення для його затримання, - зазначив Сергій Куленко.

І навіть коли правоохоронці опинилися в приміщенні, чоловік намагався обдурити їх: поліцейські застали його у кріслі із цигаркою, де він відпочивав… після прання одягу, а сам при цьому представився власником квартири.

- Звісно, ніхто зловмиснику не повірив. До того ж, у квартирі ми знайшли викрадені речі сусідів, які їх впізнали. І коли відпиратися вже не було сенсу, чоловік зізнався, що рішення сховатися у цій квартирі для нього виявилася пасткою, з якої він намагався вибратися, але не зміг, - додав Сергій Куленко.

Опинившись у квартирі на 12-му поверсі, зловмисник спочатку намагався самостійно зламати замки, але потім зателефонував товаришеві – 38-річному місцевому мешканцю, який теж не зміг йому нічим допомогти та покинув будинок до приїзду поліції. Згодом його також встановили, затримали та доставили у районне управління поліції.

- Нам вже відомо, що затриманий – 27-річний уродженець Російської Федерації, який має кілька судимостей за скоєння аналогічних злочинів як на території сусідньої держави, так і в Україні. У 2014 році за угон автівки у Сумах його засудили до шести місяців позбавлення волі, але після відбуття покарання чоловік продовжив порушувати закон. Зараз ми маємо інформацію про причетність затриманого майже до кількох десятків квартирних крадіжок, які він скоїв у столиці протягом півроку, - зазначив начальник Голосіївського управління поліції.

Під час спілкування із правоохоронцями затриманий визнав свою провину та співпрацює зі слідчими. Роль і участь його товариша встановить слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві