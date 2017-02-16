У Львові вогнеборці під час ліквідації пожежі евакуювали 5-х людей. ВІДЕО
У Львові вогнеборці під час ліквідації пожежі евакуювали 5-х людей. ВІДЕО
О 16:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Братів Міхновських, 42.
Пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
На місце події було негайно направлені пожежно-рятувальні відділення 2 ДПРЧ м. Львова.
Пожежа спричинила сильне задимлення, через що рятувальники ліквідовували займання у апаратах захисту органів дихання. Вогнеборці прийняли рішення евакуювати із будинку мешканців аби гарантувати їх безпеку. Рятувальниками було виведено 5 осіб на свіже повітря.
Пожежу локалізували о 16:57 і повністю ліквідували о 17:02 в складі трьох ланок газодимозахисної служби.
Вогнем знищено два дивани на площі 5 кв.м, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 16 кв.м.
Завдяки оперативним діям вогнеборців та своєчасному залученню сил і засобів вдалося врятувати квартиру від повного згорання.
До ліквідації займання залучалось 3 одиниці спецтехніки та 20 чоловік особового складу. Причина виникнення займання встановлюється.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області
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