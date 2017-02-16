На Харківщині поліцейські надали допомогу водію, якому стало зле. ВІДЕО

Інспектори сектору реагування патрульної поліції оперативно викликали швидку та сповістили родичів чоловіка.

Подія сталася близько другої години ночі на посту «Кемпінг». Поліцейські побачили автомобіль, який зупинився неподалік від місця несення служби. Підійшовши до іномарки, поцікавились, що сталася. 37-річний водій поскаржився на сильний головний біль. Правоохоронці запропонували йому пройти у приміщення та трохи відпочити.

- Раптово у чоловіка стався епілептичний напад, - розповів інспектор сектору реагування патрульної поліції Печенізького відділення поліції Максим Креньов. - Ми негайно викликали швидку допомогу. Лікарі зробили чоловіку укол та шпиталізували до Мереф'янської лікарні. Розуміючи, що родичі чоловіка можуть хвилюватися, ми також зателефонували його батькам і розповіли, що сталося.

Незабаром приїхав батько. Він був дуже вражений чуйністю працівників поліції та висловив слова подяки за своєчасне надання допомоги його синові, адже невідомо, що могло статися, якби той вирушив далі у дорогу.

Випадки, коли до працівників поліції звертаються по допомогу, не поодинокі.

За словами інспекторів, того дня до них також звернулися водії, у яких заглух автомобіль і вони при низькій температурі не могли його завести. Правоохоронці надали допомогу та запропонували чоловікам відігрітися у теплі, випити чаю, після чого вдячні громадяни продовжили свій шлях.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області