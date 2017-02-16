На Житомирщині поліція затримала викрадачів людини. ВІДЕО

Під час профілактичного відпрацювання області поліцейські із забезпечення безпеки дорожнього руху Управління превентивної діяльності ГУНП зупинили за порушення ПДР автомобіль «Mersedes Benz».

У салоні знаходились п’ятеро чоловіків, один з яких був з видимими слідами побиття та порізами. У ході першочергового з’ясування обставин встановлено, що чоловіка щойно було викрадено в одному з сіл району. Водій та троє пасажирів авто затримані. Потерпілого доставлено до лікарні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського відділення поліції.

Попередньо встановлено, що четверо молодиків, близько 13.00, у с. Глибочиці нанесли тілесні ушкодження 24-річному чоловікові та силоміць заштовхали до автомобіля «Mersedes Benz Е 220», погрожуючи розправою.



Згодом медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, забійні рани голови та різані рани живота.

- Автомобіль із потерпілим поліцейські зупинили на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський приблизно за півгодини у районі с. Зарічан, проводячи заходи із відпрацювання території області, - розповів заступник начальника ГУНП Артем Лисогор. – У салоні знаходились, крім потерпілого, ще четверо чоловіків. Як ми встановили, вони жителі смт. Новогуйвинська, віком від 33 до 28 років. Нині перевіряємо, куди і з якою метою вони прямували. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Відповідно до законодавства такі дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

У поліцейських є підстави вважати, що затримана група причетна ще до низки кримінальних діянь, учинених на території області. Нині ця інформація перевіряється.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області