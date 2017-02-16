На Житомирщині поліція затримала викрадачів людини. ВІДЕО

На Житомирщині поліція затримала викрадачів людини. ВІДЕО

21:30 16.02.2017

Під час профілактичного відпрацювання області поліцейські із забезпечення безпеки дорожнього руху Управління превентивної діяльності ГУНП зупинили за порушення ПДР автомобіль «Mersedes Benz».

У салоні знаходились п’ятеро чоловіків, один з яких був з видимими слідами побиття та порізами. У ході першочергового з’ясування обставин встановлено, що чоловіка щойно було викрадено в одному з сіл району. Водій та троє пасажирів авто затримані. Потерпілого доставлено до лікарні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського відділення поліції.

Попередньо встановлено, що четверо молодиків, близько 13.00, у с. Глибочиці нанесли тілесні ушкодження 24-річному чоловікові та силоміць заштовхали до автомобіля «Mersedes Benz Е 220», погрожуючи розправою.

Згодом медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, забійні рани голови та різані рани живота.

- Автомобіль із потерпілим поліцейські зупинили на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський приблизно за півгодини у районі с. Зарічан, проводячи заходи із відпрацювання території області, - розповів заступник начальника ГУНП Артем Лисогор. – У салоні знаходились, крім потерпілого, ще четверо чоловіків. Як ми встановили, вони жителі смт. Новогуйвинська, віком від 33 до 28 років. Нині перевіряємо, куди і з якою метою вони прямували. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Відповідно до законодавства такі дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

У поліцейських є підстави вважати, що затримана група причетна ще до низки кримінальних діянь, учинених на території області. Нині ця інформація перевіряється.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Народні депутати та прокурори закликають створити антикорупційний суд. ВІДЕО
Народні депутати та прокурори закликають створити антикорупційний суд. ВІДЕО
16.02.2017 | 23:15
Другий шанс: у Києві відкрили Центр пробації для дітей. ВІДЕО
Другий шанс: у Києві відкрили Центр пробації для дітей. ВІДЕО
16.02.2017 | 22:45
Побиття Олександра Заклецького розслідують три роки: рішення так і немає. ВІДЕО
Побиття Олександра Заклецького розслідують три роки: рішення так і немає. ВІДЕО
16.02.2017 | 22:15
В Україні діти йдуть з дому на добу через гру у соцмережах. ВІДЕО
В Україні діти йдуть з дому на добу через гру у соцмережах. ВІДЕО
16.02.2017 | 21:45
На Житомирщині поліція затримала викрадачів людини. ВІДЕО
На Житомирщині поліція затримала викрадачів людини. ВІДЕО
16.02.2017 | 21:30
В Києві поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. ВІДЕО
В Києві поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. ВІДЕО
16.02.2017 | 21:20
Чиновник «одобрив» сумнівні АЗС за 112 000 гривень. ВІДЕО
Чиновник «одобрив» сумнівні АЗС за 112 000 гривень. ВІДЕО
16.02.2017 | 21:10
В Черкаській області жінка зарізала сина на очах у батька. ВІДЕО
В Черкаській області жінка зарізала сина на очах у батька. ВІДЕО
16.02.2017 | 20:50
В Одесі зухвалий водій зніс електроопору та врізався в «Lexus». ВІДЕО
В Одесі зухвалий водій зніс електроопору та врізався в «Lexus». ВІДЕО
16.02.2017 | 20:40
Керівництво НАБУ хоче самостійно прослуховувати телефони. ВІДЕО
Керівництво НАБУ хоче самостійно прослуховувати телефони. ВІДЕО
16.02.2017 | 20:15
У Києві на засніженій дорозі перекинулася машина. ВІДЕО
У Києві на засніженій дорозі перекинулася машина. ВІДЕО
16.02.2017 | 19:45
У Львові вогнеборці під час ліквідації пожежі евакуювали 5-х людей. ВІДЕО
У Львові вогнеборці під час ліквідації пожежі евакуювали 5-х людей. ВІДЕО
16.02.2017 | 18:30
На Харківщині поліцейські надали допомогу водію, якому стало зле. ВІДЕО
На Харківщині поліцейські надали допомогу водію, якому стало зле. ВІДЕО
16.02.2017 | 18:00
Київські поліцейські затримали квартирного крадія - альпініста. ВІДЕО
Київські поліцейські затримали квартирного крадія - альпініста. ВІДЕО
16.02.2017 | 07:01
Політиків просять зняти свої кандидатури до Верховного Суду України. ВІДЕО
Політиків просять зняти свої кандидатури до Верховного Суду України. ВІДЕО
15.02.2017 | 23:20
ГПУ звільнила прокурора за крадіжку талонів на пальне. ВІДЕО
ГПУ звільнила прокурора за крадіжку талонів на пальне. ВІДЕО
15.02.2017 | 23:10

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Кому выгодна блокада Донбасса?
13.02.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чому скасування 1, 9 травня, та 8 березня – повна маячня
08.02.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.