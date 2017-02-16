На Житомирщині поліція затримала викрадачів людини. ВІДЕО
На Житомирщині поліція затримала викрадачів людини. ВІДЕО
Під час профілактичного відпрацювання області поліцейські із забезпечення безпеки дорожнього руху Управління превентивної діяльності ГУНП зупинили за порушення ПДР автомобіль «Mersedes Benz».
У салоні знаходились п’ятеро чоловіків, один з яких був з видимими слідами побиття та порізами. У ході першочергового з’ясування обставин встановлено, що чоловіка щойно було викрадено в одному з сіл району. Водій та троє пасажирів авто затримані. Потерпілого доставлено до лікарні.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського відділення поліції.
Попередньо встановлено, що четверо молодиків, близько 13.00, у с. Глибочиці нанесли тілесні ушкодження 24-річному чоловікові та силоміць заштовхали до автомобіля «Mersedes Benz Е 220», погрожуючи розправою.
Згодом медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, забійні рани голови та різані рани живота.
- Автомобіль із потерпілим поліцейські зупинили на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський приблизно за півгодини у районі с. Зарічан, проводячи заходи із відпрацювання території області, - розповів заступник начальника ГУНП Артем Лисогор. – У салоні знаходились, крім потерпілого, ще четверо чоловіків. Як ми встановили, вони жителі смт. Новогуйвинська, віком від 33 до 28 років. Нині перевіряємо, куди і з якою метою вони прямували. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.
Відповідно до законодавства такі дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.
У поліцейських є підстави вважати, що затримана група причетна ще до низки кримінальних діянь, учинених на території області. Нині ця інформація перевіряється.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області
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