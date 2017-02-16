Керівництво НАБУ хоче самостійно прослуховувати телефони. ВІДЕО

Директор НАБУ Артем Ситник під час робочого звіту знову заговорив про проблему з прослуховуванням підозрюваних. Він переконаний, що його підопічні повинні мати право на прослуховування, адже інакше, на його думку, уся їхня робота зводиться до нуля. При цьому Артем Ситник наголошує, що не збирається повністю відмовитись від співпраці з СБУ чи Генпрокуратурою. Всього на всього бажає мати повноваження повноцінно виконувати свою роботу. Без прийняття відповідного закону, вважає це неможливим. Адже поки що вони мають право на прослуховування лише після згоди від СБУ.

Телеканал ЧП.INFO