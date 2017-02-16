В Одесі зухвалий водій зніс електроопору та врізався в «Lexus». ВІДЕО
В Одесі зухвалий водій зніс електроопору та врізався в «Lexus». ВІДЕО
Чоловік на швидкості їхав в сторону району Великий Фонтан, що в Одесі. Аж раптом врізається в Lexus, що рухався поруч. Зупинила Land Cruiser тільки електроопора. Як все було, бачили на власні очі очевидці.
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