В Черкаській області жінка зарізала сина на очах у батька. ВІДЕО
В Черкаській області жінка зарізала сина на очах у батька. ВІДЕО
Що стало причиною сімейної трагедії у Черкаській області дивіться в огляді надзвичайних подій. Також у випуску: в Черкаській області затримали підозрюваних у жорстокому вбивстві чоловіка, у Львові таксист допоміг патрульним розкрити страшний злочин, у Миколаєві фермер надав прихисток своїм кривдникам.
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