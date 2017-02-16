В Черкаській області жінка зарізала сина на очах у батька. ВІДЕО

В Черкаській області жінка зарізала сина на очах у батька. ВІДЕО

20:50 16.02.2017

Що стало причиною сімейної трагедії у Черкаській області дивіться в огляді надзвичайних подій. Також у випуску: в Черкаській області затримали підозрюваних у жорстокому вбивстві чоловіка, у Львові таксист допоміг патрульним розкрити страшний злочин, у Миколаєві фермер надав прихисток своїм кривдникам.  

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