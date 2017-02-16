Чиновник «одобрив» сумнівні АЗС за 112 000 гривень. ВІДЕО
Чиновник «одобрив» сумнівні АЗС за 112 000 гривень. ВІДЕО
Не побачить ще довго портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки чи Григорія Сковороди на купюрах і наш наступний чиновник. Він знайшов собі тепленьке місце в Управлінні державної праці у Київській області.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:
Замість штрафів підприємці носили хабарі головному інспектору ДСНС.
Директор та головний інженер «погоріли» на хабарі.
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