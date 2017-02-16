Чиновник «одобрив» сумнівні АЗС за 112 000 гривень. ВІДЕО

Не побачить ще довго портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки чи Григорія Сковороди на купюрах і наш наступний чиновник. Він знайшов собі тепленьке місце в Управлінні державної праці у Київській області.

І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:

Замість штрафів підприємці носили хабарі головному інспектору ДСНС.

Директор та головний інженер «погоріли» на хабарі.

Телеканал ЧП.INFO