В Києві поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. ВІДЕО

Із 18 по 22 лютого столична поліція працюватиме в посиленому режимі. Усе тому, що з нагоди днів пам’яті героїв «Небесної сотні» заплановано ряд заходів. Правоохоронці не виключають, що можуть виникнути провокації.

Телеканал ЧП.INFO