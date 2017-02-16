В Києві поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. ВІДЕО
В Києві поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. ВІДЕО
Із 18 по 22 лютого столична поліція працюватиме в посиленому режимі. Усе тому, що з нагоди днів пам’яті героїв «Небесної сотні» заплановано ряд заходів. Правоохоронці не виключають, що можуть виникнути провокації.
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