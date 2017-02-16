В Україні діти йдуть з дому на добу через гру у соцмережах. ВІДЕО

Нова небезпечна гра у соціальній мережі - «зникни на 24 години». Охочих серед дітей зіграти у неї немало. У більшості, це підлітки з благополучних сімей. «Службі розшуку дітей» вже відомо про кілька випадків, коли дитина йшла з дому, нікому про це не говорила, а поверталася тільки через день.

Телеканал ЧП.INFO