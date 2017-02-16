Побиття Олександра Заклецького розслідують три роки: рішення так і немає. ВІДЕО
Побиття Олександра Заклецького розслідують три роки: рішення так і немає. ВІДЕО
У Національній спілці журналістів підрахували – всього за час Євромайдану було побито 271 журналіста. Із апаратурою, посвідченнями та жилетками «Преса» вони ставали ціллю номер 1.
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