Другий шанс: у Києві відкрили Центр пробації для дітей. ВІДЕО
Другий шанс: у Києві відкрили Центр пробації для дітей. ВІДЕО
Тисячі дітей в Україні мають проблеми з законом. Деяких навіть Феміда засудила на умовний термін. Але підлітки ще можуть виправитись. І шанс більше не втрапити у халепу в них є. Якнайшвидше забути про кримінальний досвід допоможе новостворений у Києві Центр ювенальної пробації.
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