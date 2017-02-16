Народні депутати та прокурори закликають створити антикорупційний суд. ВІДЕО
Народні депутати та прокурори закликають створити антикорупційний суд. ВІДЕО
Від цього залежить, чи стане більшою державна казна від коштів корупціонерів. Задля того, аби дати новому для України судовому органу життя є всі передумови. Так, народні обранці вже зареєстрували відповідний законопроект.
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