Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» скористався житель Лисичанська. ВІДЕО

Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» скористався житель Лисичанська. ВІДЕО

05:00 17.02.2017

Програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» скористався мешканець Лисичанська.

У травні 2014 року він приєднався до банформування «Призрак», чергував на блокпостах, перевіряв документи громадян. За «роботу» бойовик отримував їжу та цигарки.

З часом погляди чоловіка змінились, він зрозумів, що нічого доброго з «новоросії» не вийде, тому покинув своїх подільників.

Від знайомих колишній учасник НЗФ дізнався про Програму СБУ «На тебе чекають вдома» та вирішив нею скористатися, не дивлячись на страх відповідальності. Це дало йому змогу повернутися до родини.

Колишній бойовик звернувся до членів НЗФ і закликав їх складати зброю і повертатись до своїх рідних, оскільки Програма дійсно працює.

За матеріалами прес-центру СБУ

Програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» скористався мешканець Лисичанська.

У травні 2014 року він приєднався до банформування «Призрак», чергував на блокпостах, перевіряв документи громадян. За «роботу» бойовик отримував їжу та цигарки.

З часом погляди чоловіка змінились, він зрозумів, що нічого доброго з «новоросії» не вийде, тому покинув своїх подільників.

Від знайомих колишній учасник НЗФ дізнався про Програму СБУ «На тебе чекають вдома» та вирішив нею скористатися, не дивлячись на страх відповідальності. Це дало йому змогу повернутися до родини.

Колишній бойовик звернувся до членів НЗФ і закликав їх складати зброю і повертатись до своїх рідних, оскільки Програма дійсно працює.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2754#sthash.okXR58Zf.dpuf

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