Двоє людей загинули під час пожежі у Золотоноші. ВІДЕО

О 08:15 до Державної пожежно-рятувальної частини №8 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку на вулиці Благовіщенській.

Одразу після прибуття на місце виклику чергового караулу стало відомо, що в будинку можуть знаходиться люди. Вдягнувши апарати на стисненому повітрі співробітники Служби порятунку провели розвідку задимлених приміщень. Під час проведення пошукових дій в різних кімнатах були знайдені тіла 79-річної господарки житлового будинку та її 53-річного сина.

Причиною пожежі яку вдалось ліквідувати впродовж години і яка забрала життя двох людей стало коротке замикання електромережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області