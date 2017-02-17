Двоє людей загинули під час пожежі у Золотоноші. ВІДЕО
Двоє людей загинули під час пожежі у Золотоноші. ВІДЕО
О 08:15 до Державної пожежно-рятувальної частини №8 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку на вулиці Благовіщенській.
Одразу після прибуття на місце виклику чергового караулу стало відомо, що в будинку можуть знаходиться люди. Вдягнувши апарати на стисненому повітрі співробітники Служби порятунку провели розвідку задимлених приміщень. Під час проведення пошукових дій в різних кімнатах були знайдені тіла 79-річної господарки житлового будинку та її 53-річного сина.
Причиною пожежі яку вдалось ліквідувати впродовж години і яка забрала життя двох людей стало коротке замикання електромережі.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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