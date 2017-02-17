На Житомирщині троє маленьких дітей добу повели у нетопленій хаті. ВІДЕО

Братиків 2-х, 6-ти та 8-ми років батьки залишили у нетопленій хаті, однак, коли за півтори доби до дітей ніхто так і не повернувся, літні сусіди забили на сполох. Нині дітлахи під опікою медиків, а відносно горе-батьків поліція розпочала кримінальне провадження. Втім вони у своїх діях загрози для малят не вбачають.



Два дні сусідка Станіслава Броніславівна підгодовувала дітей, передаючи їм їжу через віконце у сінях. Втім, коли братики були замкнені у хатині уже більше доби і почали скаржитись їй на холод, пенсіонерка звернулась за допомогою до голови сільської ради.



- Я коли прийшов до хати і побачив, що там, у першу чергу, викликав швидку та поліцію, а дітей замотав та намагався відігріти, - розповідає сільський голова Олександр Корзун.



Медики оглянули дітей та констатували переохолодження у найменшого, 2-річного Дениса. 6-річний Микита та старший Павло, хоч і виглядали досить виснаженими, втім їх стан був більш-менш задовільний. Нині усі троє знаходяться у районній лікарні, де їм надається необхідна допомога.

У селі про проблеми у родині знали, але сподівались, що молоді батько з матір’ю таки візьмуться за дітей. Сусіди шкодували малих та час від часу підгодовували, коли дорослі забували про них. Хоча, кажуть селяни, раніше дітей залишали, але не довше, ніж на добу.

У ситуації на місці розбирались працівники ювенальної поліції Управління превентивної діяльності ГУНП в Житомирській області.

Огляд будинку засвідчив відсутність елементарних побутових чи санітарно-гігієнічних умов для проживання у ньому дітей. Серед розкиданого одягу жодної іграшки або хоча б столових приборів (тарілок, виделок і т.п.) поліцейські так і не побачили, натомість були наскладовані пляшки з-під горілчаних напоїв на давно нетопленій печі.

- Поліцією розпочато кримінальне провадження за ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України, - повідомив заступник начальника ГУНП Артем Лисогор. – Окрім того, ініційовано перед відповідальними службами клопотання щодо вилучення дітей із родини задля їх безпеки та позбавлення 30-річного батька та 25-річної матері батьківських прав. Жоден з них ніде не працює, а джерелом прибутку родини, очевидно, є кошти, що виділяються державою на дітей.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області