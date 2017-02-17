На Полтавщині СБУ затримала на хабарі екологічного інспектора. ВІДЕО
На Полтавщині СБУ затримала на хабарі екологічного інспектора. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві працівника екологічної інспекції у Полтавській області.
Правоохоронці встановили, що інспектор вимагав дванадцять тисяч гривень від місцевого підприємця, якого штучно звинуватив у перевезенні незаконно вирубаного лісу. За цю суму еколог обіцяв знищити відеозаписи, які начебто засвідчують протиправну діяльність комерсанта, та не притягати його до адміністративної відповідальності.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному з райцентрів Полтавщини під час отримання всієї суми хабара.
Інспектору оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 190 та 369 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві працівника екологічної інспекції у Полтавській області.
Правоохоронці встановили, що інспектор вимагав дванадцять тисяч гривень від місцевого підприємця, якого штучно звинуватив у перевезенні незаконно вирубаного лісу. За цю суму еколог обіцяв знищити відеозаписи, які начебто засвідчують протиправну діяльність комерсанта, та не притягати його до адміністративної відповідальності.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному з райцентрів Полтавщини під час отримання всієї суми хабара.
Інспектору оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 190 та 369 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2760#sthash.bK3vQ8nE.dpuf
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