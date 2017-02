На Полтавщині СБУ затримала на хабарі екологічного інспектора. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві працівника екологічної інспекції у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що інспектор вимагав дванадцять тисяч гривень від місцевого підприємця, якого штучно звинуватив у перевезенні незаконно вирубаного лісу. За цю суму еколог обіцяв знищити відеозаписи, які начебто засвідчують протиправну діяльність комерсанта, та не притягати його до адміністративної відповідальності.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному з райцентрів Полтавщини під час отримання всієї суми хабара.

Інспектору оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 190 та 369 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ



