У Львові під час пожежі вогнеборці врятували двох людей. ВІДЕО

У Львові під час пожежі вогнеборці врятували двох людей. ВІДЕО

21:30 17.02.2017

17 лютого о 05:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку в м. Львові на вул. Є. Патона, 23.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи державних пожежно-рятувальних частин № 2, 4, 1, 30 міста Львова та навчальну пожежно-рятувальну частину ЛДУ БЖД.

На момент пожежі у квартирі перебував власник, 1967 року народження, разом із своїм товаришем. Чоловіки самостійно покинули задимлену квартиру. Власник помешкання отримав отруєння продуктами горіння.

Пожежа спричинила сильне задимлення. Токсичний дим розповсюдився на сходову клітку та поширився на вищі поверхи будівлі.

Двоє літніх людей, 1942 та 1944 року народження, що проживали поверхом вище, внаслідок отруєння продуктами горіння втратили свідомість. Рятувальники винесли стареньких на свіже повітря й передали медикам.

Потерпілих з діагнозом «отруєння продуктами горіння» госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню.

Рятувальники евакуювали мешканців будинку із вищих поверхів для гарантування їх безпеки. Під час евакуації використовували спеціальні маски для рятування людей. Загалом евакуювали 5 людей, з них 1 дитина.

Полум’я від пожежі виходило за межі квартири, тому існувала загроза його перекидання на сусідні квартири. Рятувальники здійснювали ліквідацію пожежі двома шляхами: зсередини та зовні будівлі, за допомогою колінчастого автопідйомника.

Пожежу локалізували о 06:23 і ліквідували о 06:34 у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м, двоє дверей і вікно. Окрім цього, пошкоджено облицювання стін на площі 30 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 30 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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