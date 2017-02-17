Бойовики відкрили вогонь по мирному населенню Авдіївки. ВІДЕО

Уламками снарядів нині буквально вкриті житлові квартали Авдіївки. У прокуратурі Донецької області вже кваліфікують обстріл як теракт. Ворог не просто знову відкрив вогонь, бойовики стріляли по мирному населенню. Вже двох людей госпіталізовано, один чоловік загинув.

Телеканал ЧП.INFO