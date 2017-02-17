ДТП в Маріуполі. Не поділили дорогу автобус та легковик. ВІДЕО

У Маріуполі маршрутний автобус ПАЗ зіткнувся з легковиком Хюндай. Аварія сталася близько шостої вечора. Чимало людей у цей самий час повертаються з роботи додому. Тож пасажирів у громадському транспорті було вдосталь. Автобус їхав за маршрутом 13. Цим рейсом до Маріуполя здебільшого їздять люди з селища Піщане. Маршрут громадського транспорту пролягає через вулицю Морських десантників. Саме там, ввечері сталася ДТП.

Оператор – М.Рябченко

Телеканал ЧП.INFO