ДТП в Маріуполі. Не поділили дорогу автобус та легковик. ВІДЕО
ДТП в Маріуполі. Не поділили дорогу автобус та легковик. ВІДЕО
У Маріуполі маршрутний автобус ПАЗ зіткнувся з легковиком Хюндай. Аварія сталася близько шостої вечора. Чимало людей у цей самий час повертаються з роботи додому. Тож пасажирів у громадському транспорті було вдосталь. Автобус їхав за маршрутом 13. Цим рейсом до Маріуполя здебільшого їздять люди з селища Піщане. Маршрут громадського транспорту пролягає через вулицю Морських десантників. Саме там, ввечері сталася ДТП.
Оператор – М.Рябченко
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