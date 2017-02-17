В Хмельницькому школярка потрапила під автомобіль. ВІДЕО
В Хмельницькому школярка потрапила під автомобіль. ВІДЕО
В Хмельницькому на вулиці Спортивній школярка переходила дорогу у невстановленому місці. Дитину посеред дороги збиває легковик, і вона пролетіла в повітрі метрів десять, після чого впала на асфальт. Після цього ніби нічого не трапилось піднялась і перебігла дорогу.
Згодом на місце приїхали медики. Вже у лікарні в школярки діагностували лише легкі забої голови та ноги.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
В Харкові водій карети «швидкої» із увімкненими мигалками їздив у супермаркет
В Івано-Франківську таксист зніс огорожу
В Одесі поліцейські з погонею зупинили грабіжників
|
17.02.2017 | 22:00
|
17.02.2017 | 21:45
|
17.02.2017 | 21:30
|
17.02.2017 | 21:15
|
17.02.2017 | 20:45
|
17.02.2017 | 20:15
|
17.02.2017 | 19:45
|
17.02.2017 | 16:20
|
17.02.2017 | 12:00
|
17.02.2017 | 11:20
|
17.02.2017 | 05:00
|
16.02.2017 | 23:15
|
16.02.2017 | 22:45
|
16.02.2017 | 22:15
|
16.02.2017 | 21:45
|
16.02.2017 | 21:30
-
- 1 з 707
- ››