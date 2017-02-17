В Хмельницькому школярка потрапила під автомобіль. ВІДЕО

В Хмельницькому школярка потрапила під автомобіль. ВІДЕО

20:45 17.02.2017

В Хмельницькому на вулиці Спортивній школярка переходила дорогу у невстановленому місці. Дитину посеред дороги збиває легковик, і вона пролетіла в повітрі метрів десять, після чого впала на асфальт. Після цього ніби нічого не трапилось піднялась і перебігла дорогу.

Згодом на місце приїхали медики. Вже у лікарні в школярки діагностували лише легкі забої голови та ноги.

І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…

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